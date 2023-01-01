TOP100 MUZONOV Новинки музыки 2021Новинки музыки 2023Новинки музыки 2020Русские новинкиНовинки музыки 2019Музыка в машинуАльтернативаАрабскиеБлюзДжазМеталПопулярная музыкаK-PopПерсидскиеРэпХип-ХопХаусR'n'BРокРеггиЭлектроникаСборникиСаундтрекиСоулТанцевальнаяИнструменталИндиКантриКлассикаШансонДругое
Новинки музыки 2020Наступил Новый Год? Пора слушать музыкальные новинки 2020 года! В этом разделе вы найдете все самые свежие новинки 2020 года русской и зарубежной музыки, а так же все новые популярные песни которые только что вышли на просторы интернета. Скачиваем новинки музыки себе на телефон или ПК и наслаждаемся отличным качеством современной музыки 2020 года! Новые песни добавляются в этот раздел сайта ежедневно, так что вы ничего не пропустите из новых песен.
Взлетай и лети -
9.02
03:55
313 kbps
Так же как все -
10.05
04:22
313 kbps
Феникс DJ Prezzplay radio -
8.76
03:49
313 kbps
Между нами война Ramirez & D. Anuchin radio -
5.93
02:34
313 kbps
Отпусти -
10.68
04:39
313 kbps
Фонари Maksim Keks remix -
5.69
02:25
313 kbps
Забери меня -
7.19
03:07
313 kbps
Я один и ты одна -
9.64
04:12
313 kbps
Монамур Remix -
7.02
02:59
313 kbps
Магамет Дзыбов -
6.57
02:51
313 kbps
Влюбились два дурака -
7.43
03:14
313 kbps
Бесполезный -
7.6
03:18
313 kbps
Party cool -
3.67
01:35
313 kbps
Meow R3hab remix -
6.44
02:48
313 kbps
Эндорфин Ayur Tsyrenov remix -
7.27
03:01
313 kbps
Ак 47 бьет направо лево прострел -
4.55
01:58
313 kbps
Беспризорник -
8.47
03:41
313 kbps
Ей много не надо -
8.06
03:30
313 kbps
Песня из Тик Ток -
0.52
13
313 kbps
Please, don't break my heart -
0.89
22
313 kbps
Песня из Тик Ток -
4.72
02:03
313 kbps
я по уши в тебя влюблен моя королева -
7.79
03:23
313 kbps
Песня -
5.45
02:22
313 kbps
Полный трек -
5.28
02:17
313 kbps
Дыхание -
7.63
03:19
313 kbps
Следующая Станция (Песня из Тик Ток) -
6.53
02:50
313 kbps
Стопапупа -
4.17
01:48
313 kbps
Свеча -
9.17
03:59
313 kbps
Самый вкусный снег -
11.71
05:06
313 kbps
Новогодняя DMC Mikael Fiesta radio -
8.74
03:41
313 kbps
Скелеты в шкафу -
6.48
02:49
313 kbps
Я, Ты, Он, Она Полный трек -
4.11
01:41
313 kbps
Lady я местный sugar daddy -
4.66
02:01
313 kbps
Хатлар ёзмайман -
9.59
04:10
313 kbps
Песня slowed -
4.58
01:59
313 kbps
5 минут (slowed ) -
4.58
01:59
313 kbps
цыгане из парижа (кавер) -
3.74
01:37
313 kbps
ХОЧЕШЬ ТИК ТОК -
4.66
02:01
313 kbps
Пошел ты нахуй старый год -
5.86
02:32
313 kbps
Ни хвоста ни чешуинки -
7.65
03:19
313 kbps
Моєї дискотеки треки -
6.93
03:00
313 kbps
Зима -
8.1
03:31
313 kbps
Ледяная вьюга -
7.69
03:20
313 kbps
Бумажный -
6.51
02:49
313 kbps
Где наша любовь? -
6.67
02:54
313 kbps
Голивуд -
3.95
01:42
313 kbps
Напоминание -
8.62
03:45
313 kbps
Дикая -
8.97
03:54
313 kbps
Знак бесконечность -
8.35
03:38
313 kbps
Я влюбился -
7.9
03:26
313 kbps
