Новинки музыки 2020
Наступил Новый Год? Пора слушать музыкальные новинки 2020 года! В этом разделе вы найдете все самые свежие новинки 2020 года русской и зарубежной музыки, а так же все новые популярные песни которые только что вышли на просторы интернета. Скачиваем новинки музыки себе на телефон или ПК и наслаждаемся отличным качеством современной музыки 2020 года! Новые песни добавляются в этот раздел сайта ежедневно, так что вы ничего не пропустите из новых песен.
Александр Закшевский - Взлетай и лети
Александр Закшевский -  Взлетай и лети
9.02
03:55
313 kbps
Александр Марцинкевич - Так же как все
Александр Марцинкевич -  Так же как все
10.05
04:22
313 kbps
ANNA ASTI - Феникс DJ Prezzplay radio
ANNA ASTI -  Феникс DJ Prezzplay radio
8.76
03:49
313 kbps
Султан Лагучев - Между нами война Ramirez & D. Anuchin radio
Султан Лагучев -  Между нами война Ramirez & D. Anuchin radio
5.93
02:34
313 kbps
Ляля Размахова - Отпусти
Ляля Размахова -  Отпусти
10.68
04:39
313 kbps
Эрин - Фонари Maksim Keks remix
Эрин -  Фонари Maksim Keks remix
5.69
02:25
313 kbps
Gayka - Забери меня
Gayka -  Забери меня
7.19
03:07
313 kbps
Дмитрий Романов & Нонна - Я один и ты одна
Дмитрий Романов & Нонна -  Я один и ты одна
9.64
04:12
313 kbps
Паша Панамо, Amor - Монамур Remix
Паша Панамо, Amor -  Монамур Remix
7.02
02:59
313 kbps
Пусть покорные вершины нам ложатся под ноги - Магамет Дзыбов
Пусть покорные вершины нам ложатся под ноги -  Магамет Дзыбов
6.57
02:51
313 kbps
Garson, Elena Teplova - Влюбились два дурака
Garson, Elena Teplova -  Влюбились два дурака
7.43
03:14
313 kbps
Garson - Бесполезный
Garson -  Бесполезный
7.6
03:18
313 kbps
CHICO & Vormir - Party cool
CHICO & Vormir -  Party cool
3.67
01:35
313 kbps
Kontra K & Элджей - Meow R3hab remix
Kontra K & Элджей -  Meow R3hab remix
6.44
02:48
313 kbps
NATALIYA - Эндорфин Ayur Tsyrenov remix
NATALIYA -  Эндорфин Ayur Tsyrenov remix
7.27
03:01
313 kbps
Пабло - Ак 47 бьет направо лево прострел
Пабло -  Ак 47 бьет направо лево прострел
4.55
01:58
313 kbps
Мужик из Сибири - Беспризорник
Мужик из Сибири -  Беспризорник
8.47
03:41
313 kbps
Игорь Ашуров - Ей много не надо
Игорь Ашуров -  Ей много не надо
8.06
03:30
313 kbps
Что у любви у нашей села батарейка - Песня из Тик Ток
Что у любви у нашей села батарейка -  Песня из Тик Ток
0.52
13
313 kbps
Полный - Please, don't break my heart
Полный -  Please, don't break my heart
0.89
22
313 kbps
Я тобою был пьян мне было весело - Песня из Тик Ток
Я тобою был пьян мне было весело -  Песня из Тик Ток
4.72
02:03
313 kbps
Тик Ток Песня - я по уши в тебя влюблен моя королева
Тик Ток Песня -  я по уши в тебя влюблен моя королева
7.79
03:23
313 kbps
слишком уж ты высоко забралась, но я настроен серьезно - Песня
слишком уж ты высоко забралась, но я настроен серьезно -  Песня
5.45
02:22
313 kbps
Потерял тебя и по ходу, и по ходу навсегда - Полный трек
Потерял тебя и по ходу, и по ходу навсегда -  Полный трек
5.28
02:17
313 kbps
StaFFорд63 - Дыхание
StaFFорд63 -  Дыхание
7.63
03:19
313 kbps
xMax - Следующая Станция (Песня из Тик Ток)
xMax -  Следующая Станция (Песня из Тик Ток)
6.53
02:50
313 kbps
Фурка - Стопапупа
Фурка -  Стопапупа
4.17
01:48
313 kbps
Ключевая - Свеча
Ключевая -  Свеча
9.17
03:59
313 kbps
Пилот - Самый вкусный снег
Пилот -  Самый вкусный снег
11.71
05:06
313 kbps
Дискотека Авария - Новогодняя DMC Mikael Fiesta radio
Дискотека Авария -  Новогодняя DMC Mikael Fiesta radio
8.74
03:41
313 kbps
Крематорий - Скелеты в шкафу
Крематорий -  Скелеты в шкафу
6.48
02:49
313 kbps
Клава Кока - Я, Ты, Он, Она Полный трек
Клава Кока -  Я, Ты, Он, Она Полный трек
4.11
01:41
313 kbps
Артур Пирожков - Lady я местный sugar daddy
Артур Пирожков -  Lady я местный sugar daddy
4.66
02:01
313 kbps
Нилуфар Усмонова - Хатлар ёзмайман
Нилуфар Усмонова -  Хатлар ёзмайман
9.59
04:10
313 kbps
осталось 5 минут, скажи, что влюблена - Песня slowed
осталось 5 минут, скажи, что влюблена -  Песня slowed
4.58
01:59
313 kbps
rauf, faik - 5 минут (slowed )
rauf, faik -  5 минут (slowed )
4.58
01:59
313 kbps
PALC - цыгане из парижа (кавер)
PALC -  цыгане из парижа (кавер)
3.74
01:37
313 kbps
КЛАВА КОКА, АРТУР ПИРОЖКОВ - ХОЧЕШЬ ТИК ТОК
КЛАВА КОКА, АРТУР ПИРОЖКОВ -  ХОЧЕШЬ ТИК ТОК
4.66
02:01
313 kbps
песни - Пошел ты нахуй старый год
песни -  Пошел ты нахуй старый год
5.86
02:32
313 kbps
Вячеслав Леонтьев - Ни хвоста ни чешуинки
Вячеслав Леонтьев -  Ни хвоста ни чешуинки
7.65
03:19
313 kbps
Олександр Положинський & Був'є - Моєї дискотеки треки
Олександр Положинський & Був'є -  Моєї дискотеки треки
6.93
03:00
313 kbps
Николай Искуснов - Зима
Николай Искуснов -  Зима
8.1
03:31
313 kbps
Владимир Песня - Ледяная вьюга
Владимир Песня -  Ледяная вьюга
7.69
03:20
313 kbps
Анастасия Смыкова - Бумажный
Анастасия Смыкова -  Бумажный
6.51
02:49
313 kbps
AnnSa - Где наша любовь?
AnnSa -  Где наша любовь?
6.67
02:54
313 kbps
Slava Marlow & Ктосмог - Голивуд
Slava Marlow & Ктосмог -  Голивуд
3.95
01:42
313 kbps
Ваня Люленов - Напоминание
Ваня Люленов -  Напоминание
8.62
03:45
313 kbps
Milen - Дикая
Milen -  Дикая
8.97
03:54
313 kbps
Marine - Знак бесконечность
Marine -  Знак бесконечность
8.35
03:38
313 kbps
Михаил Гребенщиков - Я влюбился
Михаил Гребенщиков -  Я влюбился
7.9
03:26
313 kbps
Музыкальные новости
Ольга Бузова посоветовала своим поклонникам чаще отдыхать в России, 23-02-2022, 20:04
Группа Kalush Orchestra подтвердила свое участие в «Евровидение-2022», 23-02-2022, 20:04
Андрей Губин должен Максиму Фадееву 15 тысяч евро, 23-02-2022, 20:03
Лев Лещенко рассматривает ситуацию вокруг Украины только с позиций выгоды западного сообщества, 22-02-2022, 22:36
Максим Фадеев сравнивает российских «суперзвезд» с орущим петухом, 22-02-2022, 22:35
Билан решил устроить «диджитал-детокс», 22-02-2022, 22:34
Певица МакSим поделилась трудностями реабилитации после COVID-19, 21-02-2022, 20:04
NILETTO рассказал о том, что его вдохновляло во время написания нового альбома, 21-02-2022, 20:01
Отар Кушанашвили обвиняет группу «Руки вверх!» в игре на картонном синтезаторе, 21-02-2022, 20:00
В 2022 году возродят фестиваль «Коачелла», 18-02-2022, 19:45

Онлайн радио
